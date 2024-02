Dragon's Dogma 2: un trailer spiega come funzionano classi e Pedine

Continuano i video di approfondimento di Dragon's Dogma 2 in vista del lancio del gioco il prossimo mese. Questa volta Capcom ci spiega in poco più di un minuto e mezzo come funzionano a grandi linee le classi dell'action GDR e le Pedine, due pilastri alla base delle dinamiche di gameplay.

Nel tempo abbiamo visto varie classi in azione, ma all'inizio di Dragon's Dogma 2 il giocatore potrà optare solo tra 4 vocazioni di base, di cui abbiamo visto negli ultimi giorni dei video dedicati. Stiamo parlando del Guerriero, del Mago, dell'Arciere e del Ladro.

Avanzando nell'avventura avremo accesso a delle nuove classi avanzate, come ad esempio l'Arcier-Mago, il Cavaliere Mistico, l'Illusionista e il tuttofare Eroe Mistico. Infatti, a differenza di altri GDR, in Dragon's Dogma 2 i giocatori non sono limitati a una singolo classe e volendo potranno passare da una all'altra.