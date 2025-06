Dune: Awakening presenta il Planetologo con un nuovo trailer

Il planetologo non si limita a osservare e catalogare: interpreta, sogna, progetta. Liet-Kynes, erede dell'opera visionaria di suo padre Pardot, immagina un Arrakis trasformato , un pianeta dove l'acqua non sia più qualcosa di irraggiungibile bensì una risorsa comune.

Nell'universo di Dune il Planetologo si pone come una sorta di simbolo che trascende la mera scienza , come dimostra il personaggio di Liet-Kynes che troviamo nel primo romanzo di Frank Herbert e che viene incaricato di studiare Arrakis.

L'attesa è finita

Come conferma il trailer di lancio di Dune: Awakening, l'attesa è finita: il nuovo survival firmato Funcom è ufficialmente disponibile a partire da oggi ed è pronto a coinvolgerci con la sua trama alternativa rispetto ai romanzi di Herbert.

Il gioco è infatti ambientato in una realtà in cui Paul Atreides non è mai nato, Lady Jessica non ha avuto una figlia ed è rimasta fedele al Bene Gesserit, impedendo il massacro compiuto dagli Harkonnen ma dando inizio a uno scontro tra fazioni che viene raccontato anche nell'appena citato trailer.