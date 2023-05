Elden Ring: un giocatore sta battendo i boss con un volante e schermo capovolto

I giocatori più abili della community di Elden Ring continuano a sorprenderci con le sfide creative ed estremamente complicate a cui sottopongono, come zestypineapples, che sta affrontando tutti i boss del titolo FromSoftware utilizzando un volante USB e senza usare le summon. E siccome così sarebbe fin troppo facile, lo sta facendo giocando con lo schermo sottosopra e di spalle.

Questa peculiare impresa sta andando avanti ormai da quattro mesi, il che è anche comprensibile se pensiamo alla difficoltà della sfida, con i progressi che vengono man mano condivisi sul canale YouTube del giocatore. Nei video qui sotto vi proponiamo gli scontri contro Margit e Radahn.

L'obiettivo finale è quello di sconfiggere tutti i boss del gioco, inclusa Malenia, il che supponiamo non sarà affatto semplice, considerando che parliamo di combattimenti che mettono a dura prova buona parte dei giocatori, anche senza condizioni particolari come in questo caso.

Quella di zestypineapples è senza dubbio una sfida particolarmente complicata, ma non necessariamente la più impressionante, considerando che c'è anche chi ha completato Elden Ring usando la forza del pensiero, letteralmente, grazie a un elaborato dispositivo di imaging cerebrale.