Elden Ring: la mod più scaricata aggiunge la modalità facile

La mod più scaricata in assoluto per Elden Ring è la modalità facile. Più precisamente, si tratta della "Easy Mod for Elden Ring" di odashikonbu, che su Nexus Mod viene preceduta solo da delle mod cheat (comunque mirate a rende più facile l'esperienza) e dall'Elden Mod Loader, che serve per caricare le mod.

Se vogliamo questa predominanza di mod che semplificano enormemente Elden Ring fa ben capire come per alcuni il gioco possa risultare fin troppo difficile. Considerate che la Easy Mode è stata scaricata quasi 50.000 volte al momento di scrivere questa notizia, distaccando di quasi 15.000 download quella precedente (Grand Merchant).

Attualmente su Nexus Mods ci sono più di cinquecento mod dedicate a Elden Ring, alcune che consentono di togliere la biancheria intima ai personaggi, ma quelle che interessano di più ai giocatori sembrano essere quelle per avere la vita più facile.

La Easy Mod for Elden Ring offre tre configurazioni: "Damage Edit Only", "Damage Tweak + 10x Rune" e la "Personal Edit" del modder. Si tratta di variazioni di effetti molto simili: riduzione del danno ricevuto, aumento di danni causati, miglioramento delle cure e così via.

In questo modo anche i nemici più duri andranno giù in un soffio. La configurazione più interessante è comunque la Personal Edit, che rende il gioco una passeggiata, azzerando il costo di lancio degli incantesimi, il limite di peso per l'equipaggiamento e riducendo la quantità di materiale per potenziare le armi.

Insomma, la modalità facile renderà la vostra permanenza nell'Interregno molto meno rischiosa. Il modder l'ha realizzata appositamente per rendere il gioco accessibile a tutti.