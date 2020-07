Elden Ring presentato all'evento Xbox Series X? Poco probabile, secondo Jeff Grubb

Elden Ring è uno dei principali indiziati, almeno nei desideri dei giocatori, tra i possibili titoli nipponici da presentare nel corso dell'evento Xbox Game Showcase dedicato a Xbox Series X, ma la sua presenza è poco probabile, secondo Jeff Grubb.

Il celebre giornalista di VentureBeat ha fatto capire di non considerare probabile la presenza di Elden Ring all'evento di giovedì 23 luglio 2020, prima mettendo un emoji imbarazzato come commento ai numerosi titoli di news che vorrebbero il gioco di From Software presente all'Xbox Game Showcase, poi riferendo in maniera più esplicita che "Ci sono maggiori possibilità che sia presente Bakugan piuttosto che Elden Ring giovedì".

Insomma, per Grubb la presenza di Elden Ring all'Xbox Game Showcase è praticamente impossibile, in barba alle speranze di molti giocatori. Ovviamente l'informazione non va presa come oro colato, ma certamente Grubb ha dei buoni agganci per conoscere forse qualche retroscena sui contenuti (o sui contenuti mancanti) della conferenza di Xbox Series X di questa settimana.

D'altra parte, le voci di corridoio sembravano puntare alla presenza del gioco in tale evento, considerando che anche Microsoft sembrava aver alimentato le speranze, ma è pur vero che si trattava soprattutto di speculazioni senza alcun fondamento. Già in precedenza, altre fonti piuttosto affidabili come Imran Khan di Kinda Funny (ex-Game Informer) aveva fatto presente come Elden Ring potesse forse non mostrarsi nel 2020.

Attendiamo comunque giovedì per scoprire se il nuovo gioco di From Software sarà presente o meno all'Xbox Game Showcase, ma non è probabilmente il caso di riporre grandi speranze nella questione.