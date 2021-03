Fallout 76: l'aggiornamento di aprile porta parecchie novità fra CAMP e SPECIALs

Fallout 76 otterrà diverse novità con l'aggiornamento di aprile, che porterà aggiunge importanti per quanto riguarda i CAMP e gli SPECIAL, il tutto gratuitamente come patch destinata a incrementare sia i contenuti che correggere elementi del gioco.

L'update è previsto arrivare il 27 aprile per tutti i giocatori di Fallout 76 come aggiornamento gratuito, contenente diverse nuove opzioni e novità. Tra queste, nuovi slot per il CAMP consentiranno di mantenere salvate diverse configurazioni della propria base, potendo in questo modo modificare aspetto e caratteristiche del CAMP in qualsiasi momento e velocemente.

Sarà comunque possibile attivarne solo una versione per volta, ma si potrà cambiare da una all'altra selezionando altri slot in maniera piuttosto rapida. Più o meno allo stesso modo funzioneranno anche gli slot per la configurazione degli SPECIAL: anche in questo caso, sarà possibile passare da una configurazione all'altra in maniera immediata, selezionando i diversi slot a disposizione per i loadout degli SPECIAL, il tutto gratuitamente.

In questa maniera, è possibile modificare profondamente il proprio personaggio con una rapida opzione, selezionabile attraverso le punch card machine dislocate presso il CAMP o le stazioni dei treni, consentendo in qualsiasi momento di passare da una tipologia di personaggio a un'altra.

Viene inoltre confermato il ritorno del Public Test Server per la versione PC di Fallout 76, che contiene già queste novità, in modo da poterle provare immediatamente prima del rilascio ufficiale previsto per aprile. Dopo un inizio decisamente difficile, il gioco è riuscito alquanto a risollevarsi, come dimostrato dalla crescita celebrata lo scorso dicembre. Ovviamente, anche Fallout 76 fa ora parte del catalogo dei giochi Microsoft con la recente acquisizione di Bethesda.