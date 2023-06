Final Fantasy 7 Rebirth, mese di uscita potenziale e dettagli sulla trama svelati da un leaker

Il leaker I Am Hero Too, ha svelato il possibile mese di uscita e alcuni presunti dettagli su Final Fantasy 7 Rebirth, che a quanto pare potrebbe avere una trama completamente differente rispetto all'originale.

Secondo la gola profonda, che di recente è salito alla ribalta grazie a delle soffiate su Persona 3 Reload che si sono dimostrate veritiere, il gioco debutterà nei negozi a gennaio 2024, in linea con quanto svelato ieri da Square Enix che ha fissato il lancio ai primi mesi del prossimo anno. Inoltre ha aggiunto che i giocatori controlleranno Zack durante "una parte molto importante" del gioco.

A quanto pare non si tratta dell'unica modifica rispetto all'originale, tanto che I Am Hero Too ci consiglia di "dire addio completamente alla trama" di Final Fantasy 7 per come la conosciamo e che buona parte del gioco prenderà "una nuova direzione", circa il 50% a suo avviso. C'è da dire che considerando la rivelazione fatta da Sepiroth alla fine del trailer di ieri (che non menzioniamo per non fare spoiler) le previsioni del leaker non sembrano poi così improbabili.

I Am Hero Too ha aggiunto che Rebirth sarà enorme, ma non sarà open world. Piuttosto avrà delle aree vaste completamente esplorabili come quelle di Final Fantasy 16, ma più piccole.

Chiaramente parliamo di informazioni non ufficiali e da prendere assolutamente con le pinze, così come per le indiscrezioni su un possibile remake di Final Fantasy 10 che lo stesso leaker ha condiviso nelle scorse ore.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è atteso su PS5 durante i primi mesi del 2024. Ecco le nuove immagini pubblicate nelle ultime ore da Square Enix e un video che confronta il remake con il gioco originale del 1997.