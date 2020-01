Fortnite: Hush e Jelatyn nel negozio del 21 gennaio 2020

Nel momento in cui scriviamo è disponibile un nuovo negozio per Fortnite Capitolo 2, oggi martedì 21 gennaio 2020 ricco di contenuti inediti, tra l'altro. Vediamo più da vicino dettagli e prezzi dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite del 21 gennaio 2020 troverete come prima cosa Jelatyn, skin inedita proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio; possiede il suo strumento raccolta a tema con il quale potrete completare il set. Torna disponibile anche Hush, costume proposto alla medesima rarità e quindi dall'identico prezzo. I balletti in evidenza oggi, infine, sono Potenza Stellare, Occupato e Fisher (quest'ultimo fa parte della serie di icone).

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2, con rispettivi prezzi. Non dimenticate di completare le sfide a tempo straordinario, entro la fine del mese.

There's always time for a little fishin'.



Grab the new Fishin' Emote, part of the Icon Series, in the Item Shop now!



Read more about the #EmoteRoyaleContest here: https://t.co/Xw0Rb9ej4o pic.twitter.com/wMlvjUVsz8