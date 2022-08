Gamescom 2022: ecco i trailer più visti dell'Opening Night Live, il primo posto è una sorpresa

Benji-Sales ha stilato la classifica parziale dei trailer con più visualizzazioni tra quelli mostrati durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022. Sorprende la prima posizione, conquistata da Genshin Impact con ampio margine di distacco da Sonic Frontiers, che invece è secondo.

Ecco i trailer più visti dell'Opening Night Live 2022:

Benji-Sales ha specificato che la classifica è stata stilata a 24 ore dal termine dell'evento, conteggiando tutti gli upload dei trailer con più di 50.000 visualizzazioni, quindi sia quelli ufficiali che non. Non sono stati inclusi invece video con commenti e "reaction".

Come accennato in apertura al primo posto troviamo Genshin Impact, il che è un po' una sorpresa dato che parliamo di un gioco sul mercato già da diversi anni e che il trailer mostrato all'Opening Night Live, dedicato alla versione 3.0, fondamentalmente non fa vedere nulla che non fosse stato già mostrato nei precedenti filmati. Insomma questo risultato si spiega principalmente per il grandissimo bacino di giocatori attivi di Genshin Impact e di iscritti al canale YouTube ufficiale di Hoyoverse, che in generale macina numeri molto elevati.

Stupisce anche Hogwarts Legacy al settimo posto, con grande distacco dalle prime posizioni in termini di visualizzazioni, considerando che parliamo di uno dei giochi senza dubbio più attesi del 2023. Bene invece il re-reveal di Dead Island 2 e il filmato di presentazione del reboot The Lords of The Fallen, rispettivamente terzo e quarto.

Che ne pensate? Qual è il trailer dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 che avete apprezzato di più?