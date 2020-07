Ghost of Tsushima batte Paper Mario nella classifica UK, vendite superiori a Days Gone

Ghost of Tsushima ha battuto senza grossi problemi Paper Mario: The Origami King, conquistando la vetta della classifica UK con numeri quattro volte superiori a quelli del titolo Nintendo.

Non solo: le vendite dell'ultima produzione targata Sucker Punch hanno superato del 7% quelle di un'altra esclusiva PS4 uscita lo scorso anno, Days Gone, sebbene siano ben distanti dai risultati di The Last of Us 2, con i suoi 4 milioni di copie nei primi tre giorni.

Le due new entry hanno costretto F1 2020 a scendere in terza posizione nella top 10, seguito da Animal Crossing: New Horizons e dal già citato The Last of Us Parte II.

Classifica inglese, settimana dal 13 al 19 luglio 2020