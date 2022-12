God of War Ragnarok riceverà la modalità New Game Plus, ecco quando

God of War Ragnarok riceverà l'attesa modalità New Game Plus, e Santa Monica Studio ha rivelato quando la funzionalità in questione sarà disponibile: l'aggiornamento farà il proprio debutto nel corso della primavera del 2023.

Come ovviamente saprete, il new game + consentirà di rigiocare la campagna di God of War Ragnarok mantenendo tutte le abilità, i potenziamenti e l'equipaggiamento sbloccati in precedenza, ponendosi come una soluzione interessante per affrontare la storia a un livello di difficoltà più alto.

Considerando i voti eccellenti assegnati a God of War Ragnarok, non c'è dubbio che si tratti di un'esperienza da ripetere, ma poterlo fare nell'ambito di una modalità New Game Plus aggiunge ulteriore valore alla cosa.

"Sappiamo che molti di voi lo stanno chiedendo, dunque siamo felici di confermare che il New Game Plus sarà disponibile in God of War Ragnarok nella primavera del 2023", si legge nel post di Santa Monica Studio. "Condivideremo ulteriori dettagli man mano che ci avvicineremo alla data di lancio."

