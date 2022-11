God of War Ragnarok, update 2.0: la patch del day one risolve molti problemi e bug

God of War Ragnarok ha già la patch del day one pronta prima del lancio, con un sostanzioso update 2.0 che punta a risolvere molti problemi e bug presenti nella versione iniziale ma che verranno corretti in anticipo grazie a questo aggiornamento.

Sony Santa Monica ha pubblicato un esteso documento con le note complete della patch in questione, che sembra essere veramente importante per la corretta esecuzione del gioco.

God of War Ragnarok: una scena del gioco

Il download ammonta a 745 MB per quanto riguarda PS5 e viene segnalato come update "2.000" sulla console di nuova generazione di Sony.

Considerando che questa patch non era presente nella versione utilizzata per le recensioni, c'è da pensare che il gioco migliori ulteriormente con l'applicazione di questa, nonostante apparisse già in ottima forma, come emerso dalla nostra recensione di God of War Ragnarok e da quelle internazionali, per la maggior parte con voti altisonanti tranne una (per la quale il redattore ha anche subito minacce di morte).

Potete vedere le note complete della patch a questo indirizzo sul sito di supporto di Santa Monica, considerando che sono veramente tante e riportarle in forma completa qui, in inglese, avrebbe veramente poco senso. In ogni caso, possiamo provare a evidenziare alcune delle caratteristiche salienti di questo aggiornamento.

Tra le correzioni più interessanti ci sono le soluzioni a problemi sul corretto svolgimento e visualizzazione dei dialoghi, alcuni bug che impedivano una corretta visualizzazione delle scene d'intermezzo, con frammenti che saltavano o non venivano mostrati all'interno di varie sezioni del gioco e una grande quantità di correzioni che riguarda la progressione nelle quest, il gameplay in generale e il sistema di combattimento.

Altri aggiustamenti riguardano la gestione dell'equipaggiamento e degli upgrade, l'interfaccia utente e la stabilità del software con le sue performance. In totale, si tratta veramente di una quantità enorme di bug e inconvenienti che dovrebbero essere risolti da questa patch, dunque il download è praticamente obbligatorio per tutti, sia per i possessori della versione digitale, la quale dovrebbe aggiornarsi automaticamente prima del lancio di God of War Ragnarok, sia per coloro che dovranno effettuarla a parte utilizzando il disco di gioco.