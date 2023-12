GTA 6: l'hacker dietro al gigantesco leak afferma che lo rifarebbe, imposto il ricovero psichiatrico

La Corte che sta seguendo il caso di Arion Kurtaj, l'hacker dietro l'enorme fuga di informazioni e materiale di GTA 6 avvenuta lo scorso anno, ha dichiarato candidamente che intende commettere altri reati dopo il rilascio.

Per chi non lo sapesse, Kurtaj è uno dei membri del gruppo di cyber-criminali conosciuto come Lapsus$, responsabile di attacchi hacker a compagnie come Nvidia, Uber, Revoult e Rockstar Games, che hanno causato danni per milioni di dollari.

Kurtaj è dunque uno dei responsabili dietro il furto di materiale, video e immagini relative a delle build non definitive di GTA 6 che lo scorso anno era trapelato in rete, anticipando molti dettagli sul nuovo gioco della serie, come l'ambientazione e la presenza di due protagonisti. Il diciottenne tra l'altro ha anche ricattato Rockstar Games di diffondere il codice sorgente del gioco. Per questo motivo è stato prima arrestato dalle autorità e successivamente incarcerato a settembre 2022 dopo aver violato i termini del rilascio su cauzione.