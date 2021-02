Halo Infinite: scoperto un file audio nascosto con indizi sulla storia

Halo Infinite è tornato a farsi vedere nelle ore scorse con un bell'aggiornamento da parte di 343 Industries, nel quale era nascosto anche un file audio con alcuni elementi della storia del gioco, evidentemente collegati agli eventi di Halo 5.

L'update di febbraio su Halo Infinite ha portato soprattutto informazioni sullo stato dei lavori per quanto riguarda la costruzione del mondo, oltre che sulle condizioni della grafica attraverso il rilascio di nuove immagini. Gli sviluppatori hanno parlato del sandbox e dell'ampia mappa che caratterizza il nuovo capitolo, ma nascosto all'interno del post c'era un rimando a un log audio, raggiungibile attraverso un link.

Potete sentirlo nel video riportato qui sotto, ma considerate che potrebbe contenere degli spoiler per chi non ha completato la storia di Halo 5: Guardians o non è informato sugli eventi accaduti in precedenza.





La prima parte dell'audio log sembra contenere un dialogo da la Dottoressa Halsey e un ufficiale dell'UNSC, incentrato sul fatto che Cortana sta prendendo il controllo della galassia in seguito agli eventi di Halo 5. In seguito spunta anche Master Chief, che chiede alla Dottoressa Halsey quali siano i piani e le condizioni delle intelligenze artificiali.

Halsey fa allora notare che, sebbene tutte le AI dislocate nella galassia si stiano rivoltando contro l'UNSC, sotto l'influenza di Cortana, queste potrebbero non essere ostili nei confronti di Master Chief, cosa che suggerisce la possibilità di un'alleanza, o comunque un qualche voltafaccia basato sul rapporto esclusivo tra Chief e Cortana.

Continuiamo dunque a tenere d'occhio Halo Waypoint anche nei prossimi mesi per ulteriori aggiornamenti da parte di 343 Industries, all'interno del programma di update promesso dagli sviluppatori in questo avvicinamento al lancio di Halo Infinite.