Helldivers 2, il nuovo trailer della trama fa un riassunto del primo gioco

Arrowhead Game Studios e PlayStation hanno pubblicato un nuovo trailer per Helldivers 2 nel quale ci fanno un riassunto della storia del gioco (è un seguito, dopotutto) e ci aiutano a capire cosa stata accadendo nell'universo.

Ci viene spiegato che Helldivers 2 è ambientato un secolo dopo il primo capitolo, durante il quale la Super Terra ha battuto i propri nemici e ha ottenuto una tecnologia per viaggiare nella galassia e l'ha così colonizzata. Ma ha dovuto allevare degli alieni che si sono poi liberati e ora noi giocatori dobbiamo andare a liberarli.

La storia futura del gioco sarà invece plasmata dalle azioni dei giocatori, che dovranno raggiungere obiettivi su larga scala. Il team dovrà quindi guidare la storia in base a quanto i giocatori faranno.

"L'unicità di Helldivers 2 è data dal fatto che la sua storia è guidata dalla community dei giocatori. Pianificare tutto ciò è una sfida enorme: possiamo pensare a cosa accadrà, ma alla fine non possiamo controllare ciò che fanno i giocatori. Che come giocatore è davvero bello, ma come scrittore è spaventoso."