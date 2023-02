Horizon Forbidden West compie un anno, Guerrilla ringrazia e regala avatar PSN

Horizon Forbidden West compie un anno, e Guerrilla Games ha deciso di festeggiare ringraziando tutti i giocatori con un post celebrativo sul PlayStation Blog, e facendo vari regali, tra i quali degli avatar per il PSN.

"Incredibile che sia già passato un anno dall'uscita di Horizon Forbidden West. Il 18 febbraio 2022, l'intero studio di Guerrilla scalpitava nell'attesa che il gioco venisse pubblicato in tutto il mondo." possiamo leggere nel post, che poi continua raccontando l'emozione del lancio: "Difficile spiegare cosa si prova il giorno d'uscita di un gioco, ma prima o poi ogni sviluppatore conosce quella sensazione di entusiasmo, ansia e aspettativa quando iniziano ad arrivare le prime reazioni del pubblico. Nel nostro caso, abbiamo passato la giornata ad aggiornare i social, a controllare i dati di vendita e a leggere i feedback iniziali, chiamando a raccolta l'intero team per condividere gli incredibili risultati frutto di quattro anni di lavoro, finalmente sotto gli occhi di tutti."

Guerrilla ha poi ricordato l'inclusione di Horizon Forbidden West nel catalogo del PlayStation Plus dal 21 febbraio 2023, quindi tutte le iniziative promozionali legate al gioco: "Negli ultimi dodici mesi, dopo il lancio di Horizon Forbidden West abbiamo realizzato un Collolungo in versione LEGO, aperto un canale TikTok e deliziato i fan con vari oggetti da collezione, come la colonna sonora in vinile e una linea d'abbigliamento con ASOS. Abbiamo anche avuto l'opportunità di incontrare di persona parte della nostra community in eventi come la TwitchCon e la Gamescom!"

Quindi è stata pubblicata un'infografica con tutte le statistiche di gioco più rilevanti per la comunità:

Infografica con le statistiche di Horizon Forbidden West

Infine, sono stati svelati gli avatar gratuiti del PSN che saranno disponibili sul PlayStation Store.

Gli avatar gratuiti di Horizon Forbidden West

Il post si conclude con altri ringraziamenti: "Ancora una volta, grazie di cuore per aver seguito Aloy e la continuazione della sua storia in Horizon Forbidden West. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 aprile 2023, quando Aloy indagherà su una misteriosa minaccia tra le rovine vulcaniche di Los Angeles nella nuova espansione Burning Shores. E se volete calarvi nel mondo di Horizon da una prospettiva del tutto inedita, Horizon Call of the Mountain è in uscita la prossima settimana su PS VR2. "