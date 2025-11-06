Kirby Air Riders è stato mostrato con un lungo trailer panoramico e due spot giapponesi

Nintendo ha pubblicato un lungo trailer panoramico di Kirby Air Riders che illustra le differenti meccaniche che caratterizzano il gioco di corse diretto da Masahiro Sakurai, ponendo ancora una volta l'accento sulla frenesia e la spettacolarità di questa esperienza.
Sono arrivati inoltre due spot giapponesi che puntano a promuovere il lancio del gioco, fissato al prossimo 20 novembre in esclusiva su Nintendo Switch 2: la data di uscita si avvicina a grandi passi e cresce l'entusiasmo attorno a questo progetto.
A ben ventidue anni dall'originale Kirby Air Ride per GameCube, il nuovo episodio ci permetterà di selezionare il nostro pilota fra diversi personaggi e di salire a bordo di scattanti veicoli per dar vita a gare che si preannunciano tremendamente coinvolgenti.
Il gameplay appare davvero accessibile e sfrutta unicamente due comandi: con il tasto di Boot Charge si frena, si derapa e si accumula energia per scatenare una scossa di velocità devastante; con lo Spin Attack si attaccano gli avversari, agendo semplicemente sullo stick analogico.
Un grande ritorno
Come illustrano anche questi nuovi video, la sensazione è che l'esperienza di Kirby Air Riders, con tutte le sue modalità, offrirà tanto divertimento per gli appassionati di racer arcade e naturalmente per i fan di Kirby, ormai divenuto un personaggio centrale nelle strategie di Nintendo.
Fra competizione, personalizzazioni, accessibilità e tanta fantasia, non c'è dubbio che il nuovo progetto diretto da Masahiro Sakurai saprà farsi valere. Riuscirà a battere Mario Kart? Staremo a vedere.