Lollipop Chainsaw RePOP, quattro nuove immagini per la remaster

Insomma, sembra che in questo caso non ci si sia limitati ad aumentare risoluzione e frame rate: da ciò che si vede la sensazione è che anche texture ed effettistica abbiano ricevuto un aggiornamento, se paragonati alla versione del 2012.

Ulteriori novità

In uscita nel corso della prossima estate, Lollipop Chainsaw RePop avrà combattimenti rinnovati e non sarà legnoso come l'originale, dunque oltre al comparto tecnico il titolo diretto da Suda51 riceverà effettivamente altri miglioramenti.

Non è finita qui: Yasuda ha confermato che il doppiaggio in inglese verrà preservato, mentre optando per il doppiaggio in giapponese sarà possibile scegliere fra le voci di Yoko Hisaka o Eri Kitamura.