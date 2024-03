Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, attore di Snake ci ha già giocato e pensa che sia spettacolare

Il messaggio

Il messaggio di Hayter su X

Il messaggio pubblicato da Hayter su X è breve e eloquente: "Non ditelo a nessuno... (ma l'altro giorno ho giocato l'introduzione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fino alla scena del ponte.) (È stato spettacolare.)"

Le parole di Hayter possono essere rassicuranti per chi ha dubbi sul remake, dubbi che nascono dal comportamento stesso di Konami, che in qualche modo sta provando a cancellare il nome di Kojima dalla serie, non coinvolto in alcun modo nell'operazione di recupero della serie. Per chi non lo sapesse, la serie Metal Gear è stata creata da Hideo Kojima, attualmente capo di Kojima Productions, che l'ha diretta fino a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, quando è uscito da Konami in forte polemica con la dirigenza.