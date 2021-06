No Man's Sky: update 3.52 disponibile, ecco le novità dell'aggiornamento

Hello Games ha rilasciato l'update 3.52 di No Man's Sky quest'oggi, 10 giugno 2021. Le novità di questo aggiornamento sono legate prima di tutto a una serie di correzioni per l'update Prism, sulla base dei problemi segnalati dai giocatori negli ultimi giorni.

Ecco l'elenco delle correzioni dell'update 3.52 di No Man's Sky:



Significativamente migliorato e semplificato il menu di controllo del potenziamento del mercantile, che include l'accesso alle opzioni per ripristinare la base del mercantile.

Risolto un problema che poteva impedire il riscatto della fregata SSV Normandy SR1 se veniva riscattata prima con una flotta completa o prima di acquisire un mercantile.

Risolto un problema che poteva causare l'interruzione della riproduzione della musica in modalità Space Anomaly e Foto.

Risolto un bug che poteva causare la visualizzazione della schermata del messaggio di morte con una dimensione errata durante l'esecuzione con DLSS abilitato.

Risolto un problema che poteva impedire ad alcuni pianeti di sembrare bagnati durante la pioggia ambientale.

Risolto un problema che poteva causare l'interruzione degli screenshot in modalità foto in VR durante l'esecuzione con DLSS abilitato.

Risolto un problema che poteva far apparire le stelle su alcuni pianeti eccessivamente grandi con alcune risoluzioni e impostazioni di qualità DLSS.

Miglioramenti per garantire un comportamento più coerente tra le diverse impostazioni della modalità foto.

È stata apportata una modifica in modo che la cabina di pilotaggio rimanga visibile durante la transizione alla Galaxy Map in VR.

Risolto un bug che causava la riproduzione della transizione due volte quando si entrava in un veicolo in PSVR.

Migliorato l'aspetto dell'interfaccia utente in VR quando si utilizza un raffinatore o si esegue un'interazione di manutenzione.

Risolti problemi a dei ritagli di testo nella schermata dell'inventario in VR.

Aggiunto un popup per i giocatori che eseguono driver obsoleti su schede NVIDIA RTX compatibili, incoraggiando un aggiornamento del driver per abilitare il supporto DLSS.

Risolto un problema che poteva far apparire neri gli screenshot in modalità foto con DLSS abilitato.

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione delle notifiche di missione.

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione dei suggerimenti del tutorial del menu di costruzione.

Risolto un problema che impediva la visualizzazione del saldo dei Salvaged Data del giocatore durante l'utilizzo degli alberi di ricerca, come la stazione di ricerca sulla costruzione a bordo della Space Anomaly.

Aggiornate le note sulla patch in-game per riflettere l'aggiornamento Prisms

Se volte sapere quali sono le novità del precedente update di No Man's Sky, vi ricordiamo che l'aggiornamento 3.5 Prisms migliora enormemente la grafica.