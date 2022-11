Pokémon Scarlatto e Violetto: il trailer di lancio ci ricorda che la nona generazione è arrivata

Da oggi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono disponibili nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch. Come da tradizione, il canale YouTube di Nintendo Italia ha pubblicato il trailer di lancio per festeggiare il debutto dei due giochi di nona generazione.

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. I due giochi di nona generazione mettono l'accento sull'esplorazione, con un mondo interamente open world, introducendo anche alcune creature interessanti e meccaniche valide come la Teracristallizzazione, senza intaccare la solidità del gameplay.

Purtroppo non è tutto oro ciò che luccica, dato che Pokémon Scarlatto e Violetto presentano un worldbuilding superficiale e un comparto tecnico vetusto, tra l'altro afflitto da bug e performance mediocri. Il nostro Raffaele Staccini afferma:

"Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano tutto sull'esplorazione, ma i limiti della produzione sono evidenti fin dai primissimi minuti. Il comparto tecnico mediocre si affianca presto a una narrazione che fatica a espandersi oltre i limiti del passato, risultando così diluita e superficiale. Per fortuna il gameplay rimane solido, con aggiunte studiate, mentre la verticalità del mondo porta a un piacere inedito nello scovare nuovi Pokémon quando si ha finalmente accesso a tutte le enormi possibilità di movimento messe a punto dagli sviluppatori. Speriamo che questo sia davvero l'ultimo capitolo di transizione per la serie."

Se siete indecisi su quale versione dei giochi di nona generazione vi suggeriamo di leggere la nostra guida in cui vi spieghiamo le differenze e i Pokémon esclusivi di Scarlatto e Violetto.