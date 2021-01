S.T.A.L.K.E.R. 2, nuovi dettagli su storia e ambientazione da GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 viene illustrato un po' più nel dettaglio dal messaggio scritto dagli sviluppatori GDC Game World direttamente sul blog Xbox Wire, dal quale possiamo trarre un po' di informazioni su storia, gameplay, personaggi e ambientazione.

Si parte dal primo trailer di gameplay che è stato pubblicato il mese scorso per S.T.A.L.K.E.R. 2, nel quale abbiamo avuto un primo assaggio del gioco, con il nuovo protagonista alle prese con la Zona. Abbiamo visto come il protagonista si chiami Skif, un nome in codice per una sorta di recluta che tuttavia ha un futuro estremamente importante per l'intera Zona.

Il trailer che abbiamo visto in precedenza si svolge all'interno di una scuola in rovina presso la città fantasma di Pripyat, un ambiente estremamente pericoloso ma a quanto pare qualcuno vi ha piazzato una sorta di accampamento.

Skif sembra però avere poco tempo per curarsene perché ha un'estrema fretta e urgenza di spostarsi e gli sviluppatori spiegano perché: quello che si sta verificando intorno al protagonista è una "emissione", un elemento caratteristico della Zona in S.T.A.L.K.E.R.

Si tratta di un momento estremamente pericoloso, che determina l'arrivo di una minaccia in grado di uccidere all'istante, per questo Skif si sposta velocemente, è infatti alla ricerca di un riparo, l'unico modo in cui gli esploratori della Zona possono sperare di sopravvivere a una emissione.

Gli sviluppatori fanno peraltro notare come, in tutto questo caos, sia facile non notare qualcuno che si nasconde nell'ombra durante la scena, che però "risulta familiare"... a voi le ricerche, dunque.

Infine, GSC Game World ha fatto sapere che lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 sta procedendo in maniera spedita, anche per quanto riguarda le versioni Xbox Series X|S. L'obiettivo è raggiungere comunque la massima qualità possibile su tutte le piattaforme, con lo sfruttamento pieno di SSD, ray tracing (su Xbox Series X e S) e 4K (su Xbox Series X).

Non c'è ancora una data di uscita, ma gli sviluppatori confermano che S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, come era già stato riportato in precedenza, insieme all'esclusiva console a favore di Xbox Series X|S, forse temporale ma ancora non meglio specificata.