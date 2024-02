State of Play: il trailer di Death Stranding 2 è stato il più visto, ecco la classifica

Lo State of Play andato in onda pochi giorni fa ha fatto da vetrina per un buon numero di giochi in arrivo su PS5 e PS4. Non stupisce che tra questi, il trailer di Death Stranding 2: On the Beach è quello pubblicato sul canale PlayStation con il maggior numero di visualizzazioni, quasi 1 milione nel momento in cui scriviamo.

La classifica vede poi al secondo posto l'atteso remake di Silent Hill 2 e un po' a sorpresa Stellar Blade al terzo posto con oltre 400.000 visualizzazioni totali sul canale principale di Sony. Vediamo la classifica completa.