The Last of Us 2: veterano di Naughty Dog si scaglia contro i giocatori tossici

Un veterano di Naughty Dog che ha lavorato su The Last of Us 2 si è recentemente scagliato contro tutti quei videogiocatori tossici che esibiscono atteggiamenti aggressivi e si scagliano contro le minoranze dell'industria. Parliamo di Kurt Margenau, che ha commentato un articolo di Kotaku nel quale la streamer Emme "Negaoryx" Montgomery ha spiegato la propria esperienza con minacce di morte e abusi subiti dalla community videoludica.

Lo sviluppatore di The Last of Us 2 ha affermato: "Quando avevo una ventina di anni, non volevo dire che lavoravo nell'industria videoludica poiché era troppo da nerd e non impressionava le ragazze. Ora non voglio dirlo a causa dell'idea di 'gamer' che tutti conosciamo. Non dobbiamo sottovalutare quanto sia difficile essere una donna in questa industria."

Poi continua: "In tutta la mia vita non sono mai stato minacciato di morte su Twitter. Mai. Ero parte di un gioco [ndr, chiaramente The Last of Us 2] che ha fatto arrabbiare un sacco di persone. Non mi hanno mai minacciato. Chi lo è stato? Le donne coinvolte, i membri LGBTQ, BIPOC, gli ebrei. Tutto questo è parte della loro vita ed è dannatamente schifoso. Siate migliori di così".

Anche il vice-presidente di Naughty Dog e creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, aveva svelato di aver subito vari messaggi antisemiti da tutti i giocatori che hanno giocato a The Last of Us 2. Anche una sviluppatrice, Jan "Gabby" Llanillo ha svelato di essere stata minacciata e insultata. Ha addirittura affermato: "Stavo arrivando al punto di ritenere l'odio e le minacce una normalità per il solo fatto che ho lavorato a The Last of Us 2."

La tossicità del mondo videoludico è chiaramente un serio problema che non si lega solo alla vicenda di The Last of Us 2. Un esempio è quanto accaduto a xChocoBars che ha concluso la propria live di Among Us in lacrime per colpa della chat.