Trapelano possibili immagini del film di Minecraft, che sembra avere uno stile un po' inquietante

Nonostante sia in produzione da un po' di tempo, non abbiamo ancora visto nulla del film di Minecraft, al di là di varie informazioni testuali e dichiarazioni dei diretti interessati, dunque quelle che sono trapelate online di recente potrebbero essere le prime immagini in assoluto della nuova produzione cinematografica di Legendary Pictures e Warner Bros, che fanno emergere uno stile un po' inquietante.

In effetti, fin da quando è stato annunciato che il film sarebbe stato un live action con attori in carne e ossa c'è stato il mistero su come si sarebbe potuto adattare il mondo di Minecraft, considerando che questo è caratterizzato da uno stile grafico ben poco realistico e difficilmente adattabile alle forme umane.

Forse una prima idea di come la questione sia stata affrontata dallo studio cinematografico la possiamo avere guardando le immagini trapelate nelle ore scorse, che hanno già invaso internet e sono state discusse sui social.