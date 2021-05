Apex Legends: Legacy - Stagione 9, il provato

Il successo di Legacy arriva quasi inaspettatamente: è bastato un piccolo richiamo a Titanfall per fare in modo che i tutti i titoli Respawn vedessero un'impennata mostruosa, soprattutto su Steam. Nuovo record di giocatori per Titanfall 2 e obiettivi sbriciolati anche per Apex Legends, capace di alzare ulteriormente l'asticella del maggior numero di giocatori presente sui propri server in contemporanea raggiungendo e superando l'agognata soglia critica dei 300.000 , un numero pazzesco se pensiamo che solitamente il titolo si attesta attorno ad un solo terzo di quei numeri e che i dati riguardano esclusivamente la piattaforma Steam. Possibile che tutto ciò sia dovuto solo a Valkyrie, la nuova Leggenda, o è stata la voglia di partecipare alle arene 3 contro 3 ad essere la vera miccia di questo inferno?

È finalmente arrivata sui server ufficiali Apex Legends: Legacy, la Stagione 9 del titolo . Il terremoto di questa nuova season, però, non è stato solo mediatico ma ha coinvolto anche i server, scossi dalla carica di migliaia di giocatori. Un esercito talmente enorme da far collassare la struttura messa in piedi da Respawn con la conseguente e inevitabile attesa della loro riapertura nelle ore successive.

Quando il Battle Royale passa in secondo piano

Una cosa è sicura, qualunque sia il motivo del nuovo successo di Apex e del ritorno in massa dei giocatori sui server non c'è momento migliore di questo per riprendere in mano il titolo Electronic Arts o, perché no, provarlo per la prima volta, che siate utenti console o PC senza differenza alcuna. Quando un gioco riesce a rilanciarsi in questo modo bisogna cogliere l'occasione al volo e buttarsi nella mischia, se non altro per avere maggiori speranze di poter pescare dall'enorme vasca offerta dal matchmaking qualcuno del vostro stesso livello di abilità.

Se entrare nell'ecosistema di un Battle Royale completamente nuovo, infatti, richiede una curva di apprendimento ripida quando sono i soli veterani a popolarne la scena, in questo momento Apex Legends permette davvero a chiunque di poter approcciare l'esperienza con i propri ritmi, magari addirittura riuscendo a divertirsi e a portarsi a casa qualche soddisfazione visto il livello mediamente più basso presente. Invece di buttarvi subito nella modalità Battle Royale, tra le altre cose, potreste decidere invece di sperimentare la nuova modalità permanente tre contro tre, pensata appositamente per riportare in auge un tipo di gameplay messo da parte da troppo tempo e pareggiare così l'offerta dei concorrenti diretti.

Apex Legends: Legacy, chi ha voglia di farsi un 3 contro 3?

Dopo aver provato le arene la settimana scorsa e averci passato qualche ora nella giornata di ieri ci siamo fatti chiaramente l'idea di come Arenas sia studiata principalmente per dare risalto ai personaggi con una grande mobilità, vista la generosa dimensione delle mappe, tale da rendere ogni singolo duello un concentrato di strategia dall'elevato ritmo di gioco, un mix perfetto insomma per celebrare l'arrivo di Valkirye.

Valkyrie è la nuova leggenda aggiunta con la Season 9 e su cui torneremo nei prossimi giorni con uno speciale dedicato, visto che vogliamo dedicarle qualche ora extra, ma sappiate che grazie alla sua passiva è capace di utilizzare un jetpack per raggiungere velocemente l'high ground, è dotata di missili per fare danni ad area sulla media e lunga distanza e può addirittura agganciare tutto il proprio team per riposizionarsi velocemente. È insomma uno di quei personaggi studiati per chi ama la mobilità totale, senza dimenticarsi di un ottimo set offensivo. La grandezza delle mappe arrivate con Arenas non deve comunque spaventare visto che con le scivolate e la velocità media di corsa, raggiungere i vari angoli delle arene non sarà un problema, soprattutto calcolando che l'area di gioco si chiuderà ad intervalli regolari costringendo i team ad arrivare allo scontro diretto.

La scelta dell'arma iniziale diventa così fondamentale: potrete optare inizialmente per la stragrande maggioranza delle bocche da fuoco, da acquistare con i (pochi) crediti a vostra disposizione. Potrete scegliere armi da cecchino se la vostra idea è quella di chiudere il round nei primi istanti o votarvi a pompa e fucili d'assalto se avete desiderio di temporeggiare nascondendovi fino a quando il campo da gioco non sarà talmente piccolo da non lasciare spazio agli avversari.