The Last of Us 2, altri video di gameplay trafugati: Sony chiede di rimuoverli

The Last of Us 2 è comparso con altri video di gameplay trafugati, come quello di cui abbiamo parlato qualche ora fa. Sony sta provando a farli rimuovere, ma immaginiamo che da qui al lancio del gioco la situazione si farà complicata.

Oltre allo stesso filmato che abbiamo visto oggi, che mostra Ellie suonare la chitarra, e che riportiamo in calce con una qualità migliore, esiste infatti una versione estesa che include anche un secondo video, quello che trovate in testa alla notizia.

Le sequenze rappresentate provengono probabilmente dalla prima parte della campagna di The Last of Us: Parte II, quella in cui Ellie esplora lo scenario insieme a Dina alla ricerca di risorse da portare alla base.

Come riportato giovedì, The Last of Us 2 è stato rinviato a data da destinarsi insieme a Marvel's Iron Man VR a causa dell'attuale situazione, ma il gioco di fatto è pronto e la decisione è stata presa unicamente per motivi economici.

Considerata la situazione e l'enorme attesa nei confronti di questa esclusiva PS4, immaginiamo che le prossime settimane (e oltre!) si trasformeranno in un vero e proprio incubo per chi magari ha prenotato il gioco e non vorrebbe vederselo spoilerare su internet.