Call of Duty: Warzone 2.0: la mappa Rebirth Island sta per tornare, rivela un leak

La mappa Rebirth Island sta per tornare in Call of Duty: Warzone 2.0, stando a un leak in cui viene citata anche una versione notturna di Al Mazrah per il celebre battle royale prodotto da Activision.

Come ricorderete, alcuni giorni fa la mappa Vondel di Call of Duty: Warzone 2 è trapelata online prima della presentazione, ma qui si parla di uno degli scenari preferiti dai giocatori di Warzone.

In realtà il messaggio pubblicato dal leaker Alaix su Twitter dà per certa la già citata versione notturna di Al Mazrah, mentre pone come una semplice possibilità il ritorno di Rebirth Island, il tutto nell'ambito della Stagione 4 del gioco.

In un secondo post, come si può vedere, Alaix scrive che Rebirth Island potrebbe fare il proprio debutto in Call of Duty: Warzone Mobile, in uscita il prossimo 1 novembre stando alle informazioni riportate su App Store.

In attesa di capire come stanno effettivamente le cose, magari date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty: Warzone 2.0.