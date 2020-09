Fortnite: data del terzo compleanno e i regali scoperti dai dataminer

Lo scorso luglio 2020 credevamo tutti che Epic Games si fosse dimenticata del terzo compleanno di Fortnite: in effetti non vi furono festeggiamenti, nella modalità Battaglia Reale. In questi giorni la situazione è stata parzialmente chiarita: non vi sono stati, perché a luglio di tre anni fa venne rilasciato Salva il Mondo, con il PvP arrivato poi nel settembre successivo. Siamo dunque in possesso della data del terzo compleanno.

Quest'ultimo cadrà il 26 settembre 2020, cioè il sabato della prossima settimana. Molto probabilmente Epic Games è pronta per festeggiarlo (davvero, questa volta) dato che il nuovo aggiornamento approderà su tutte le console e su PC proprio in quei giorni (si vocifera che lo farà di mercoledì). Non è da escludere che venga organizzato un evento live, ma comunque qualche iniziativa (missioni, ricompense) salterà fuori dal prossimo update.

Intanto è bene sottolineare come i dataminer abbiano già trovato degli oggetti a tema terzo compleanno di Fortnite su Battaglia Reale, precisamente nei file di gioco disponibili: si tratta di due coperture per armi e veicoli. Probabilmente sono dei regali per i giocatori, più difficilmente dei nuovi cosmetici in futuro proposti a pagamento nel negozio, in cambio di V-buck. Il motivo sembra quello delle torte di compleanno glassate, ma giudicate voi dalle immagini qui di seguito riportate.

Va da sé che i giocatori di Fortnite su iOS non potranno godersi il compleanno, a causa del ban e della guerra tra Epic Games ed Apple.