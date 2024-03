Fortnite, Pacchetto ruote roventi è gratis per gli abbonati a PS Plus

Tutti gli abbonanti a PS Plus possono ora ottenere un pacchetto aggiuntivo per Fortnite senza costi aggiuntivi. Si tratta del "Pacchetto Ruote roventi", esclusivo per i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 abbonati a PlayStation Plus (qualsiasi livello).

Pacchetto Ruote roventi include due contenuti:

Costume Lina Scorch (sia versione Fortnite che versione LEGO Fortnite)

Dorso decorativo Zaino di rifornimento

Tutto quello che dovete fare per ottenere il pacchetto è andare a questo indirizzo, accedere con il vostro account e reclamare il contenuto gratuita, sempre che siate abbonati a PS Plus si intende.