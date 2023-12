Fortnite, Solid Snake e Peter Griffin confermati da David Hayter con un buffo teaser

Solid Snake e Peter Griffin arriveranno davvero in Fortnite, a quanto pare: lo ha confermato David Hayter, la voce storica di Snake, pubblicando un buffo teaser in cui i due personaggi comunicano tramite codec.

Rivelati da un'immagine trapelata, Solid Snake e Peter Griffin debutteranno in Fortnite nell'ambito del Battle Pass per la Stagione 1 del Capitolo 5, insieme ad altre new entry ancora non annunciate ufficialmente.