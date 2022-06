God of War Ragnarok: ricompare il merchandising ufficiale, in uscita a ottobre 2022

God of War: Ragnarok potrebbe aver ricevuto un'altra conferma sull'uscita nel 2022, considerando che nelle ore scorse sono ricomparsi anche alcuni prodotti di merchandising ufficiale collegati al gioco, con uscita prevista per ottobre 2022.

Ovviamente questa non può essere presa come un'indicazione precisa sull'uscita del gioco, ma certo è un altro indizio sul fatto che God of War: Ragnarok non dovrebbe essere molto lontano, a questo punto.

Non è la prima volta che vediamo questi oggetti in vendita e già in precedenza erano stati rimossi, forse a causa dell'allungamento dei tempi di sviluppo sul gioco che portò anche al primo posticipo dal 2021 al 2022.

Nella fattispecie, si tratta di una T-shirt e di un paio di pupazzi tipo peluche, riferiti ad alcuni animali che sono presenti all'interno del gioco. La prima volta questi oggetti erano comparsi con uscita a settembre 2022, poi sono stati rimossi e infine ricomparsi con uscita a ottobre 2022.

Non è detto, ovviamente, che l'uscita sul mercato del merchandising ufficiale corrisponda all'uscita del gioco stesso, ma potrebbe non esserci una grande distanza tra una cosa e l'altra. L'idea, insomma, è che se questi prodotti sono previsti per ottobre allora probabilmente anche God of War Ragnarok potrebbe arrivare quantomeno entro la fine del 2022.

Proprio ieri, anche Cory Barlog è riemerso su Twitter per suggerire che la data di uscita potrebbe arrivare presto, dunque restiamo in attesa.