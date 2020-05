GTA 6 sta già rovinando l'economia di GTA Online, secondo una teoria

Cosa accadrà a GTA Online quando arriverà ufficialmente in tutto il mondo GTA 6, l'ultimo capitolo di una delle saghe più redditizie e famose di sempre nella storia dei videogiochi? A partire da questa domanda, alcuni utenti sono convinti di aver già trovato degli indizi per provare una propria teoria: che cioè Grand Theft Auto VI starebbe già rovinando GTA Online.

Certo, qui potreste obiettare: "ma GTA 6 non è ancora uscito, come fa a rovinare da adesso GTA Online?" Seguite allora questo semplice ragionamento. Stando a quanto riportato da Inverse, i prezzi di GTA Online stanno salendo sempre più a prezzo vertiginoso. La cosa al rincaro per esempio ha visto crescere il prezzo della Sultan Classic (una macchina) da 12.000 dollari (2013) a 1,2 milioni di dollari (lo scorso gennaio 2020). Rovinare l'economia del titolo sarebbe, a parere dell'utente Reddit u/James_Torelli, una precisa strategia di mercato: servirà a favorire lo spostamento di giocatori su GTA 6, a tempo debito.

Difatti GTA Online è ancora un titolo online dal successo incredibile, con un numero altissimo di giocatori al mese: qui l'utenza può fare praticamene qualsiasi cosa, anche creare delle missioni personalizzate. Rovinare l'economia di mercato del titolo o comunque non apportare i giusti interventi per riportarla sui binari sarebbe una scelta voluta di Rockstar Games, perché la società avrebbe in piano di abbandonare definitivamente GTA Online al momento del lancio di GTA 6. Chiaramente parliamo al condizionale perché non esiste alcun tipo di conferma per teorie di questo tipo, e in realtà neppure sappiamo se GTA 6 sia effettivamente in sviluppo.

Anche voi siete convinti che Rockstar Games stia ignorando volutamente i problemi di GTA Online poiché ha previsto di abbandonare il titolo online entro i prossimi tre anni? Difatti secondo recenti rumor GTA 6 dovrebbe arrivare sul mercato proprio in questo lasso di tempo, quindi non immediatamente al lancio della next gen.