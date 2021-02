Starfield: nuova immagine del gioco trafugata, mostra un panorama alieno

Starfield, una nuova immagine trafugata che sembra mostrare un panorama alieno.

Una nuova immagine di Starfield sembra sia stata trafugata, frutto di un leak che viene definito credibile dalla persona che l'ha condivisa sui social, titolare di una testata che si occupa di news relative al mondo dei videogame.

In uscita probabilmente nel 2021, secondo un insider, Starfield è la nuova proprietà intellettuale targata Bethesda, un RPG dall'ambientazione sci-fi che immaginiamo verrà pubblicato in esclusiva sulle piattaforme Microsoft.

A differenza delle immagini di Starfield spuntate in rete alcuni mesi fa, il nuovo scatto si limita a mostrare quello che sembra un paesaggio alieno e alcuni elementi di un'interfaccia che appare davvero essenziale.

Ad ogni modo, tanto è bastato per scatenare l'entusiasmo dei fan, che vedono nella qualità delle texture e del sistema di illuminazione un sostanziale passo in avanti rispetto alle precedenti produzioni targate Bethesda.

Naturalmente è ancora molto poco per poter esprimere un giudizio e non sappiamo se l'immagine provenga davvero da Starfield o se si tratti di un fake: per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po'.