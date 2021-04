The Last of Us 2: DLC sulla storia erano previsti, ma probabilmente cancellati

The Last of Us 2 avrebbe dovuto avere inizialmente DLC ed espansioni sulla storia, secondo Jason Scherier

The Last of Us 2 è stato ripreso come argomento da Jason Schreier nel suo recente intervento su MinnMax Show, nel quale il giornalista di Bloomberg ha approfondito alcuni aspetti della sua inchiesta su Sony e Naughty Dog, parlando anche di DLC sulla storia che a un certo punto erano stati programmati ma sono poi stati probabilmente cancellati.

Dopo il primo articolo da cui sono emerse le questioni sulla cancellazione di Days Gone 2 e il presunto remake di The Last of Us la cui gestione ha causato malumori all'interno dei team di Sony, Schreier ha chiarito alcuni aspetti della sua indagine nel corso della puntata del MinnMax Show, spiegando come Sony non abbia abbandonato gli indie e che comunque il remake di The Last of Us sia un'idea perfetta, a suo avviso.

Tra le informazioni emerse in tale occasione c'è anche questa riguardante i DLC di The Last of Us 2, che a quanto pare erano previsti, inizialmente, presso Naughty Dog. Il team first party Sony sta attualmente portando avanti diverse cose in attesa che il prossimo progetto maggiore entri in fase di produzione: tra queste ci dovrebbe essere il multiplayer di The Last of Us 2, ovvero il seguito della modalità Factions, e il supporto proprio al remake del primo capitolo.

Secondo Schreier, per un certo periodo Naughty Dog ha probabilmente tenuto in considerazione espansioni e DLC relative alla storia di The Last of Us 2, dunque elementi single player aggiuntivi con nuove parti di trama da raccontare, ma sono stati probabilmente eliminati. D'altra parte, lo stesso director Neil Druckmann ha riferito lo scorso giugno che non c'erano DLC in programma per The Last of Us 2, confermando l'idea che queste aggiunte siano state definitivamente accantonate.