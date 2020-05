The Last of Us 2, nuovo trailer in arrivo domani: ecco il teaser di Naughty Dog

The Last of Us 2 vedrà domani l'arrivo di un nuovo trailer, probabilmente l'ultimo: lo ha annunciato Naughty Dog con un teaser che riporta la data del 6 maggio e l'orario di pubblicazione, le 16.00 ora italiana.

Il team di sviluppo ha dichiarato nelle scorse ore che The Last of Us: Parte II è entrato in fase gold e che dunque i lavori sono stati completati in tempo per la data di uscita del gioco, fissata al 19 giugno.

Il final trailer sancirà la chiusura di un periodo particolarmente tribolato per The Last of Us 2, vittima di un clamoroso leak con tanto di video di gameplay trafugati e la perenne minaccia degli spoiler da qui al lancio.

Una questione di cui Sony si è occupata con grande determinazione, a giudicare dalla rapidità con cui sono stati identificati i responsabili, che contrariamente alle voci non sono dipendenti del team.

Ebbene, domani alle 16.00 ci lasceremo tutto questo alle spalle in attesa dell'uscita ufficiale di The Last of Us 2, e siamo sicuri che il nuovo trailer non deluderà le aspettative.