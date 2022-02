Elden Ring: dettagli su classi, doni, aree e hub svelati dalle anteprime

Alcune delle nuova anteprime di Elden Ring hanno svelato interessanti dettagli sul gioco, tra cui il numero delle classi iniziali, i doni, informazioni su alcune aree finora mai viste nei trailer e altro ancora. Ovviamente, se non volete rovinarvi la sorpresa vi sconsigliamo di procedere oltre con la lettura in quanto potreste incappare in potenziali spoiler.

Come probabilmente saprete, in questi giorni sono uscite tantissime nuove anteprime di Elden Ring, anche sulle pagine di Multiplayer.it ovviamente, che hanno riportato le impressioni della stampa internazionale sulle prime ore di gioco della nuova opera di FromSoftware.

Elden Ring, un'immagine promozionale

Tra i dettagli inediti svelati c'è il numero delle classi disponibili. Come sappiamo nella closed beta erano solo cinque, mentre nei giorni scorsi FromSoftware ha svelato il Prigioniero, il Vagabondo e l'Eroe con degli artwork su Twitter. Dalle anteprime apprendiamo che in totale ci saranno dieci classi tra cui scegliere per il nostro Senzaluce. Tra queste c'è anche il Wretch, ovvero il "Discriminato" di Dark Souls, una classe che parte con tutte le statistiche al 10 e dal livello 1. C'è poi il Bandito che equipaggia uno scudo piccolo adatto ai parry, una daga e un arco, e ha buone statistiche in destrezza e arcano.

Elden Ring inoltre avrà una meccanica simile ai doni iniziali, ovvero un oggetto a scelta tra quelli proposti dal gioco con cui il giocatore può iniziare l'avventura. Tra questi sono stati citati il Crimson Amber Medallion (aumenta gli HP), il Golden Seed (potenzia le fiaschette) e la Land Beetween Rune (offre un certo quantitativo di rune, necessarie per salire di livello).

Vi ricordate inoltre l'area con l'Orso Gigante mostrata in un recente video gameplay di Elden Ring? Ebbene a quanto pare da essa si può accedere all'Underground, un'area talmente vasta da avere una mappa apposita e che dalla descrizione si può paragonare al Sottosopra di Stranger Things.

Ci sarà inoltre una regione desertica chiamata Caelid dove i giocatori dovranno vedersela con un NPC invasore di nome Anastasia. Questa zone inoltre a quanto pare pullula di draghi, tra cui uno dalle dimensioni gargantuesche.

Infine apprendiamo nuovi dettagli sul Roundtable Hold, un hub separato dall'Interregno e raggiungibile con il viaggio rapido ovunque vi troviate. Qui saranno presenti vari NPC, tra cui un fabbro, incantatori che insegnano magie, personaggi che affidano quest e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. In una recente intervista il producer Yazuhiro Kitao ha confermato che in Elden Ring ci saranno dei boss opzionali che vi faranno sudare le proverbiali sette camicie.