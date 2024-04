Fallout 76, record di giocatori su Steam grazie alla serie Amazon

Bethesda, dal canto suo, ha contribuito in maniera importante al rilancio del franchise con l'annuncio dell'upgrade Next-Gen di Fallout 4 per PS5 e Xbox Series X|S, mentre come sappiamo Fallout 76 ha già ricevuto un aggiornamento simile alcuni mesi fa.

Un'opportunità da non sottovalutare

I numeri di Fallout 76 su Steam

Come insegna Sony, che ha opportunamente lanciato i remake di The Last of Us e The Last of Us: Parte 2 cavalcando l'onda del successo della serie televisiva con Pedro Pascal e Bella Ramsey, anche Microsoft sta cercando di fare altrettanto con Fallout, ma la situazione è differente.

La casa di Redmond non dispone infatti di nuovi progetti da commercializzare, dunque questo repentino aumento della popolarità di Fallout dovrà essere sfruttato nella maniera migliore possibile in ottica futura. Sempre che non arrivi un qualche annuncio da Obsidian, che ora fa parte degli Xbox Game Studios...