Uno spot di Monster Hunter Wilds svela il ritorno di una belva zannuta introdotta in Monster Hunter 2

Stiamo parlando del Blangonga , una "belva zannuta" (o Primatius nelle prime generazioni) introdotta per la prima volta in Monster Hunter 2 Dos. È apparso più volte nei successivi giochi della serie. L'ultimo è stato Monster Hunter Generations Ultimate. Lo possiamo vedere al minuto 00:19 del filmato sottostante.

Il Blangonga apparirà nella regione glaciale

Si tratta di un mostro dalle fattezze di un primate che popola le regioni fredde, in questo caso lo incontreremo sicuramente nelle Scogliere Ghiaccioaguzzo, la regione glaciale svelata da Capcom in uno dei precedenti trailer. Il Blangonga è un mostro dal manto bianco che fa affidamento su agilità e una grande forza fisica per mettere in difficoltà i giocatori, che bersaglia con pugni, attacchi in saldo e lanciando blocchi di neve o ghiaccio contro i giocatori.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Oggi è iniziata l'ultima fase di open beta su tutte le piattaforme, mentre allo State of Play di pochi giorni fa è stato mostrato il trailer di lancio e svelato il primo mostro che verrà aggiunto dopo la pubblicazione.