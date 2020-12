Super Mario 35: Mario su Switch

Eccoci arrivati all'ultima puntata del nostro speciale sui trentacinque anni di Super Mario Bros.; siamo giunti alla contemporaneità, a Nintendo Switch. Prima di analizzare come e in che modo si è espresso il baffuto idraulico sulla piattaforma ibrida, ripercorriamo le cinque puntate che ci hanno portato a questo punto: abbiamo iniziato il nostro cammino presentandovi i tanti papà di Super Mario, per poi narrare il nintendiano Big Bang chiamato Super Mario Bros. Siamo passati a rivivere la Mario Mania - tra la fine degli anni '80 e l'inizio '90 - e abbiamo parlato del salto tridimensionale, della sua rivoluzione e dei suoi galattici successi, fino ad arrivare al revival della serie bidimensionale con New Super Mario Bros., e alla coppia 3D Land/World, che quelle meccaniche lineari ha provato a benedirle anche in tre dimensioni.

Tra Super Mario 3D World per Wii U (2013) e il suo successore, Super Mario Odyssey (2017), sono trascorsi ben quattro anni, all'interno dei quali Nintendo è riuscita a risollevarsi - commercialmente - come meglio non avrebbe potuto. È stato un periodo difficile, nel quale l'azienda ha anche dovuto fronteggiare la prematura morte del suo presidente, Satoru Iwata. Il team interno numero 8, quello edochiano, decise di riportare la saga tridimensionale alle sue origini, quelle esplorative. Le ha aggiornate alla contemporaneità, riempiendo gli stage di contenuti e adattando il ritmo di gioco anche a sessioni brevi.

Super Mario Odyssey è stato accolto trionfalmente e, se non è stato premiato con abbastanza "GOTY" dalle riviste specializzate, principalmente è stato per colpa di Breath of the Wild. Ha chiuso in bellezza un anno, il 2017, che verrà ricordato a lungo come tra i migliori della compagnia. Si tratta di un gioco bello, ricco e profondo: un'avventura (e un platform) adatta a tutti, dai neofiti ai giocatori esperti. Un'opera dall'ambizione smisurata che, pur con quale lieve calo, presenta il sistema di controllo più morbido e fluido dell'intera saga tridimensionale, nonché il Mario più vivo che si sia mai visto: grazie ai tanti costumi, ma soprattutto a delle superbe animazioni.

Non casualmente Super Mario Odyssey ha quasi raggiunto venti milioni di copie (un traguardo che, probabilmente, agguanterà presto), risultando di gran lunga il Super Mario tridimensionale - e il platform tridimensionale - più venduto della storia. Non ci sono studi accademici o statistiche a riguardo (o, se esistono, noi non li abbiamo trovati), ma non è impossibile che le nuove generazioni, sempre più abituate a muoversi in ambienti tridimensionali, abbiano aiutato il successo di questo gioco, e contribuito a minimizzare tutte quelle difficoltà - relative al passaggio dal 2D al 3D - che avevano segnato i decenni precedenti.